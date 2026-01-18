مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

2 1
22:00

برشلونة

ملخص شوط المغرب والسنغال الأول في نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب - نهى خورشيد

09:58 م 18/01/2026 تعديل في 10:44 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة المغرب والسنغال (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (3)
  • عرض 25 صورة
    سبيد في نهائي كأس أمم أفريقيا (4)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل ختام أمم أفريقيا (14) (1)

فرض التعادل السلبي نفسه على مجريات الشوط الأول من نهائي كأس الأمم الأفريقية، الذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال حالياً على ملعب مولاي عبد الله.

وشهدت الدقائق الأولى أخطر فرص اللقاء لصالح منتخب السنغال، بعدما أرسل كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة، قابلها بابي جايي برأسية قوية، إلا أن ياسين بونو تألق وتصدى لها برد فعل مميز، منقذًا مرماه من هدف مؤكد.

واصل المنتخب السنغالي ضغطه، وحصل على ضربة ثابتة جديدة في الدقيقة 12، أُرسلت داخل منطقة الجزاء، لكن رأسية مامادو سار مرت بعيدة عن المرمى، لتتحول إلى ضربة مرمى لصالح المنتخب المغربي.

ومع مرور 30 دقيقة من زمن الشوط الأول، استمر التعادل دون أهداف، في ظل توازن نسبي بين المنتخبين وتبادل للسيطرة دون خطورة حقيقية على المرميين.

وعاد منتخب السنغال لتهديد مرمى المغرب مجدداً في الدقيقة 38، عبر هجمة مرتدة سريعة اخترقت دفاعات أسود الأطلس، وصلت إلى إيلمان ندياي الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية، إلا أن بونو واصل تألقه وتصدى للمحاولة ببراعة، ليحرم السنغال من افتتاح التسجيل.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قاد ساديو ماني هجمة مرتدة في الدقيقة 45، قبل أن ينجح دفاع المغرب في إبعاد الخطورة، لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية للسنغال، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

