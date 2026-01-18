المنيا - جمال محمد:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، النتيجة النهائية للانتخابات التي عُقدت على مدار أمس السبت، لحسم مقعد النقيب ومقعد الشباب و11 مقعدًا للمحاكم الجزئية، حيث أسفرت عمليات الفرز الرسمية عن فوز "مجدي رسلان" بمقعد النقيب بعد حصوله على 1356 صوتًا، متصدرًا المشهد الانتخابي في المحافظة.

وفي المنافسة على مقعد الشباب، حسم "كريم محمد زغلول" الفوز لصالحه بعد حصوله على 1133 صوتًا، في انتخابات شهدت إقبالًا وتنافسًا قويًا بين 6 مرشحين على مقعد النقيب، و6 مرشحين آخرين نافسوا على مقعد الشباب، بينما خاض السباق 34 مرشحًا للفوز بـ 11 مقعدًا مخصصًا للمحاكم الجزئية في كافة مراكز المحافظة.

مقاعد العضوية

وقد أسفرت نتائج مقاعد العضوية عن فوز 11 مرشحًا، حيث حصد "أشرف محمد عبدالحميد محمود" مقعد جزئية ملوي بإجمالي 2346 صوتًا، يليه "رمضان أحمد محمد عبدالعال" عن جزئية العدوة بـ 2144 صوتًا، وفاز "سمير معوض أرميا برسوم" بمقعد جزئية بندر المنيا بـ 2130 صوتًا، كما فاز "حسن علي حسن محمد" بمقعد جزئية ديرمواس بـ 2101 صوتًا، و"سيد أحمد حسين محمد" عن جزئية سمالوط غرب بـ 2001 صوتًا.

وشملت قائمة الفائزين أيضًا "رضا حسن إبراهيم حسن" عن جزئية سمالوط بـ 1981 صوتًا، و"أحمد محمد أحمد عبدالسلام" عن جزئية مطاي بـ 1852 صوتًا، و"محمود محمد حسن عبدالكريم" عن جزئية أبوقرقاص بـ 1841 صوتًا، فيما فاز "محمد عبدالعظيم عبدالسلام" بمقعد جزئية مغاغة بـ 1695 صوتًا، و"عبدالله محمود عبدالعظيم" عن جزئية بني مزار بـ 1403 أصوات.

أرقام التصويت

وأشارت اللجنة إلى أن مقعد الاستكمال العام يتم تحديده وفق أعلى الأصوات المتبقية طبقًا للائحة المنظمة، ويُذكر أن الانتخابات جرت عبر 15 لجنة، حيث بلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت 10 آلاف و766 عضوًا مقيدين بكشوف النقابة للمحامين المشتغلين.



