الحكم على "مدرس السويس" المتهم بهتك العرض الثلاثاء

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات السويس، اليوم الأحد، حجز قضية اتهام مُعلم بهتك عرض تلميذين داخل فصل دراسي بإحدى المدارس الخاصة، للنطق بالحكم في جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 20 يناير الجاري.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر ديسمبر الماضي، حينما تقدم ولي أمر تلميذ بشكوى رسمية لإدارة المدرسة، يتهم فيها المدرس بتقبيل نجله بطريقة غير لائقة بحجة الثناء على تفوقه الدراسي، وهو ما دفع إدارة المدرسة لفتح تحقيق عاجل ومراجعة كاميرات المراقبة، ليتم اتخاذ قرار حاسم بفصل المعلم فور ثبوت ارتكابه سلوكًا غير أخلاقي.

كاميرات المراقبة

لم يكتف ولي الأمر بالإجراء الإداري، بل حرر محضرًا بقسم الشرطة، وانضم إليه ولي أمر آخر اكتشف تعرض نجله لاعتداء مماثل داخل الفصل، لتباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة وتستمع لأقوال الطفلين اللذين سردا تفاصيل الواقعة بدقة، كما جاء تفريغ كاميرات المراقبة وشهادة زملائهم في الفصل متطابقة تمامًا مع الرواية، مما أكد صحة الاتهامات الموجهة للمدرس.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات في القضية رقم 2620 لسنة 2026 كلي السويس، حيث كشف أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليه الأول، الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات، خلال شهر نوفمبر الماضي بمباغتته داخل الصف وتقبيله من فمه وتحسس مواضع عفته عنوة مستغلًا سلطته عليه.

نص الاتهام

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم كرر جريمته مع طفل آخر لم يتجاوز 8 سنوات داخل الفصل ذاته وبالطريقة نفسها، لتوجه إليه تهم ارتكاب الجناية المعاقب عليها بالمواد 268 و269 و201/2 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل، لتقرر المحكمة اليوم حجز الدعوى للنطق بالحكم بعد غدٍ.