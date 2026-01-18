برابط مباشر.. "خدمة اجتماعية" أسوان تعلن نتائج "الترم الأول"

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بدء إعلان النتائج النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025–2026، مؤكدًا حرص الجامعة على سرعة إظهار النتائج فور انتهاء الامتحانات لضمان مصلحة الطلاب وانتظام العملية التعليمية بكافة الكليات.

كشف رئيس الجامعة أن كلية الخدمة الاجتماعية تصدرت المشهد كأولى الكليات التي أنهت أعمال التصحيح والرصد، لتعلن رسميًا نتيجة الفرقة الرابعة بنظاميها "الانتظام والانتساب" للفصل الدراسي الأول، وذلك عبر نظام "ابن الهيثم" الإلكتروني فور إغلاق أعمال الكنترول والمراجعة النهائية.

وأشار "سعد الدين" إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلها أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالكنترولات، والتزامهم الكامل بمعايير الدقة والشفافية، موجهًا الشكر لإدارة الكلية على سرعة الأداء وجودة العمل الذي يعكس انضباط المنظومة التعليمية.

توقيت قياسي

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد جابر عباس، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أنه تم الانتهاء من أعمال الكنترول بالكامل أمس السبت، ليتم إعلان النتيجة اليوم، مشيدًا بالدور المتميز للدكتور حمادة أحمد السيد، رئيس الكنترول، وكافة الأعضاء الذين بذلوا جهدًا مكثفًا للإنجاز في وقت قياسي.

وأكد عميد الكلية التزام الإدارة بإعلان النتائج وفق الضوابط المعتمدة من الجامعة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون تأخير، منوهًا بأنه يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم إلكترونيًا حاليًا عبر الموقع الرسمي لجامعة أسوان