إعلان

عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"

كتب : معتز عباس

07:31 م 18/01/2026

الفنان عصام عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان عصام عمر متابعيه على السوشيال ميديا صورة من كواليس مشاركة الفنان تامر الجيار في مسلسل "بطل العالم.

ونشر عصام عمر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" الصور، وكتب: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية".

تدور أحداث مسلسل "بطل العالم"، حول رحلة صلاح الحريف، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يجد نفسه في عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارته لقب بطولة العالم، بحثًا عن فرصة ثانية.

مسلسل بطل العالم مكون من 10 حلقات، بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبد الوهاب، أحمد عبد الحميد، محمد لطفي، آدم النحاس، ومنى هلا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، إنتاج طارق نصر، والمقرر عرضه أيضًا على منصة يانجو بلاي يوم ١٨ يناير.

عصام عمر بطل العالم

عصام عمر السوشيال ميديا مسلسل بطل العالم فيسبوك عصام عمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
ملخص شوط المغرب والسنغال الأول في نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

ملخص شوط المغرب والسنغال الأول في نهائي كأس الأمم الأفريقية
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

0 0
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان