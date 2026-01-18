عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"

شارك الفنان عصام عمر متابعيه على السوشيال ميديا صورة من كواليس مشاركة الفنان تامر الجيار في مسلسل "بطل العالم.

ونشر عصام عمر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" الصور، وكتب: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية".

تدور أحداث مسلسل "بطل العالم"، حول رحلة صلاح الحريف، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يجد نفسه في عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارته لقب بطولة العالم، بحثًا عن فرصة ثانية.

مسلسل بطل العالم مكون من 10 حلقات، بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، فتحي عبد الوهاب، أحمد عبد الحميد، محمد لطفي، آدم النحاس، ومنى هلا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، إنتاج طارق نصر، والمقرر عرضه أيضًا على منصة يانجو بلاي يوم ١٨ يناير.