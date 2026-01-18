فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة

كتب- محمد لطفي:

وثق الفنان العالمي ويل سميث، في مقطع فيديو نشره عبر الحساب الرسمي على موقع "فيسبوك"، زيارته إلى منطقة أهرامات الجيزة، خلال تواجده في مصر مؤخرًا.

وظهر سميث، وهو يزحف على قدميه داخل نفق بالهرم الأكبر، معبرًا عن دهشته الشديدة من الدقة الهندسية والعظمة المعمارية التي حققها المصريون القدماء، ومؤكدًا أن التواجد داخل هذا الصرح الأثري يمنح شعورًا استثنائيًا بعظمة الزمن وخلود الحضارة.

ووصف سميث التجربة بأنها مغامرة فريدة تشبه استكشاف عالم تاريخي مغلق منذ آلاف السنين.

كانت وزارة السياحة والآثار قد احتفت بزيارة الفنان العالمي عبر بيان رسمي نُشر عبر حساب مجلس الوزراء على «فيس بوك»، أشارت فيه إلى أن ويل سميث حرص على زيارة منطقة الأهرامات لاستكشاف واحد من أعظم معالم الحضارة الإنسانية.