صرفوا أسمدة للمتعدين.. إحالة المخالفين بـ"زراعة كفر الشيخ" للنيابة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إحالة المسؤولين عن صرف أسمدة زراعية مدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية إلى النيابة العامة، وذلك لمخالفتهم الصريحة للوائح والتعليمات المنظمة لعملية الصرف.

يأتي القرار الحاسم بهدف الحفاظ على المال العام وضمان إحكام الرقابة وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتنفيذًا لسياسة الوزارة الرامية لمحاربة كافة أشكال الفساد وإهدار الدعم، وحماية الحيازات ومستندات الملكية من التلاعب.

وكان وكيل الوزارة قد عرض تقريرًا مفصلًا بالمخالفات على اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تضمن رصد وقائع إهدار للمال العام تمثلت في صرف مقررات سمادية لأشخاص متعدين على الرقعة الزراعية بزمام جمعيتين زراعيتين بالمحافظة، بالإضافة لرصد مخالفات مالية أخرى.

وأكد "باز" في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على الجمعيات الزراعية بكافة أنحاء المحافظة مستمرة، مشددًا على أنه لا تهاون مطلقًا حيال أي مخالفات يتم رصدها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد المقصرين.