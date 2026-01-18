إعلان

الرئيس الإيراني يدعو إلى إزالة القيود عن الإنترنت في إيران

كتب : مصراوي

09:45 م 18/01/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وكالات

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، لإزالة جميع القيود عن شبكة الإنترنت في أقرب وقت وعودة عمله داخل إيران بعد تعطله لفترة طويلة.

وطالب بزشكيان، خلال تصريحات إعلامية من الحكومة الإيرانية بالعمل سريعاً على إعادة الإنترنت نظرا للحاجة إلى تسهيل شؤون الأعمال التجارية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الرئيس الإيراني، من أي تعرض للمرشد الأعلى علي خامنئي، مؤكدًا أنه يُعد حربا شاملة ضد الشعب الإيراني بأكمله.

وارجع بزشكيان، الضغوط والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون إلى أنه بسبب العداء المستمر والسياسات الأمريكية، مشيرا بشكل خاص إلى العقوبات غير الإنسانية ودور حلفاء واشنطن في تشديد الخناق الاقتصادي.

مسعود بزشكيان الإنترنت

