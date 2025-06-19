بالصور- السيطرة على حريق بمخزن زيوت مستعملة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن لتجميع الزيوت المستعملة بطريق المعصرة – العصارة بمركز الفتح، قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بشأن اندلاع الحريق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، برفقة أبو العيون إبراهيم العياط، رئيس مركز ومدينة الفتح.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مخزن مخصص لتجميع الزيوت المستعملة، وتمكنت فرق الإطفاء من احتوائه والسيطرة عليه بالكامل، ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة.

حُرر المحضر اللازم؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.