رفقة سفير تركيا.. أول ظهور لأحمد عبدالقادر مع زوجته (صورة)

شارك أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديده له رفقة زوجته نيرة، رفقة سفير تركيا في مصر.

ونشر عبدالقادر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع زوجته "نيرة"، وصالح موطلو، سفير تركيا في مصر.

وأرفق عبدالقادر تعليقًا على الصورة وكتب: "شكرًا لك على الضيافة معالي سفير تركيا".

وكان أحمد عبدالقادر قد احتفل بزفافه في شهر ديسمبر الماضي، خلال فترة التوقف الدولي، وسط حضور عدد من زملائه وأقاربه.

