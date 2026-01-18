مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 0
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

رفقة سفير تركيا.. أول ظهور لأحمد عبدالقادر مع زوجته (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

04:22 م 18/01/2026
شارك أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديده له رفقة زوجته نيرة، رفقة سفير تركيا في مصر.

ونشر عبدالقادر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع زوجته "نيرة"، وصالح موطلو، سفير تركيا في مصر.

وأرفق عبدالقادر تعليقًا على الصورة وكتب: "شكرًا لك على الضيافة معالي سفير تركيا".

أحمد عبدالقادر وزوجته

وكان أحمد عبدالقادر قد احتفل بزفافه في شهر ديسمبر الماضي، خلال فترة التوقف الدولي، وسط حضور عدد من زملائه وأقاربه.

أحمد عبدالقادر وزوجته أحمد عبدالقادر زوجة أحمد عبدالقادر الأهلي

جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

