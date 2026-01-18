مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

0 0
22:00

برشلونة

"رفقة فوزي لقجع".. إنفانتينو يظهر في مدرجات ملعب نهائي أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

09:26 م 18/01/2026
حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على حضور مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقام حاليا على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط.

وظهر إنفانتينو في المقصورة الرئيسية لملعب "الأمير مولاي عبدالله"، يظهر بجانبه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع.

وضمن منتخب السنغال التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب مصر، بهدف دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر، تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي البطولة، بعد الفوز في نصف النهائي على حساب منتخب نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

ويطمح المنتخب المغربي في حصد لقبه الثاني في كأس أمم أفريقيا، بعدما حصد اللقب مرة واحدة في تاريخه عام 1976، والأمر نفسه لمنتخب السنغال الذي حقق اللقب مرة واحدة في عام 2021.

