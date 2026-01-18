أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تجمع بين منتخبي السنغال والمغرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بمدينة الرباط المغربية.

وشهد حفل الختام الذي سبق المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، العديد من العروض الاستعراضية، بجانب إقامة حفلا غنائيا على أرضية الملعب وسط تفاعل كبير من الجماهير المتواجدة في المدرجات.

وظهر الممثل البريطاني أدريس ألبا على أرضية ملعب "الأمير مولاي عبدالله"، من خلال تقديمه أغنية خاصة في الحفل الختامي لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

واستضافت المغرب النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، التي انطلقت بداية من 21 ديسمبر الماضي، وتختتم اليوم 18 يناير.

والجدير بالذكر، أن منتخب المغرب، كان قد تأهل إلى نهائي البطولة، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على نيجيريا بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب السنغال إلى النهائي، بعدما حقق الفوز على مصر بهدف دون مقابل.

