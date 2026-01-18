"العصا لمن عصى".. قصة 3 طلاب يدفعون ثمن تهديدهم لمعلمتهم بالقليوبية

بينما كانت تسود لجان الامتحانات أجواء التركيز والهدوء، تحولت اللجنة الفرعية رقم (16) بمدرسة مسطرد الثانوية الزراعية بالقليوبية إلى مسرح لواقعة "تطاول" صادمة، لم يكن بطلها كتاباً أو ورقة غش، بل طالب استقوى بـ"عصا" في يده ليهدد معلمته، وزملاءٌ وثقوا "الجرم" بدلاً من منعه، ليتحول مقطع الفيديو المتداول إلى "دليل إدانة" عصفت بمستقبلهم الدراسي.

- كواليس الواقعة

تعود خيوط الواقعة إلى يوم 15 يناير 2026، خلال الفترة الأولى من امتحان مادة الرياضيات. بينما كانت معلمة (تخصص زراعي - قسم ألبان) تقوم بمهام عملها في مراجعة أوراق الإجابة بدقة قبل تسليمها للكنترول، فوجئت بتصرف عدواني من أحد الطلاب الذي رفع عصا في وجهها مهدداً إياها، في مشهد غاب عنه الاحترام والتربية.

ولم يتوقف الأمر عند التهديد، بل تورط طالبان آخران في "الجريمة المدرسية"؛ حيث قام أحدهما بتصوير الواقعة خلسة، بينما تولى الآخر ترويج الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظناً منهم أن الأمر "مغامرة" عابرة، دون إدراك لحجم العواقب.

- رد حاسم من "تعليم القليوبية"

لم تمر ساعات على انتشار الفيديو، حتى تحركت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بإيعاز من وكيل الوزارة، مصطفى عبده. وأعلنت المديرية عن "قرار تربوي رادع" بعد تحقيق موسع أجرته لجنة الحماية المدرسية، وجاءت القرارات كالتالي: فصل الطالب الذي رفع العصا لمدة عام دراسي كامل، فصل الطالبين اللذين صورا وروجوا الفيديو لمدة عام دراسي كامل، تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم لضمان عدم تكرار الواقعة.

- رسالة هيبة.. التعليم فوق الجميع

أكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن الوزارة تضع كرامة المعلم وسلامة اللجان فوق أي اعتبار، مشدداً على أن تعليمات الوزارة صريحة بشأن "عدم التهاون" مع أي تجاوزات أخلاقية أو أمنية داخل الحرم المدرسي.

وأشار "عبده" إلى أن الإدارة التعليمية تتابع سير الامتحانات بدقة لضمان بيئة آمنة للمعلمين، مؤكداً أن القانون واللوائح ستطبق على كل من تسول له نفسه المساس بقدسية مهنة التعليم أو تحويل قاعات العلم إلى ساحات للبلطجة.

اقرأ أيضًا:

رفع أحدهم العصا بوجه معلمته.. قرار عاجل ضد 3 طلاب بالقليوبية



