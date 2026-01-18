الشرع يؤجل زيارة مقررة إلى ألمانيا بسبب الوضع السياسي في سوريا

برلين - (د ب أ)

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم الأحد أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أَجَّل زيارته لألمانيا التي كان مقررا أن يقوم بها غدا الاثنين، وعزا المتحدث التأجيل إلى الوضع السياسي الداخلي في سوريا في الوقت الحالي.

وكان من المقرر أن يلتقي الشرع بعد غد الثلاثاء بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وعدد من الوزراء الاتحاديين وممثلين عن القطاع الاقتصادي. وكان يُفترض أن تتصدر جدول المباحثات قضايا إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإعادة إعمار البلاد بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية.

وكان ميرتس وجّه دعوة إلى الشرع لزيارة ألمانيا في نوفمبر الماضي. وقوبلت الزيارة بانتقادات من الجاليتين الكردية والعلوية في ألمانيا، حيث تتهم هاتان الجاليتان الحكومة السورية بممارسة "قمع عنيف ضد الأقليات العرقية والدينية". كما كان من المقرر تنظيم عدة مظاهرات احتجاجا على الزيارة يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي نهاية عام 2024 أُطيح بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على يد قوات "هيئة تحرير الشام" الإسلامية التي يقودها الشرع. وتم تعيين الشرع رئيسًا انتقاليًا في يناير من العام الماضي، وهو يقود البلاد منذ ذلك الحين نحو الانفتاح والتقارب مع الغرب.

وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية تصاعدًا جديدًا في أعمال العنف واندلاع مواجهات عسكرية جديدة. غير أن حكومة الرئيس الانتقالي الشرع أعلنت مساء اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية المعروفة اختصارا بـ قوات "قسد" في شمال سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن نص الاتفاق أن "وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار" سيسري "على جميع الجبهات" بين قوات "قسد" والقوات الحكومية. وحتى الآن لم يصدر أي تأكيد أو تعليق من جانب "قسد".