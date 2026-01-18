"الملاكي في الترعة".. إصابتان في حادث بطريق الغنايم في أسيوط (صور)

حين تتحول الأم إلى "شاهد ملك".. مفاجآت صادمة في واقعة مقتل عروس المنوفية

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب رجل وزوجته بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث سقوط سيارتهما الملاكي داخل ترعة "أولاد محمد" الواقعة على طريق مركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة حول انحراف سيارة وسقوطها في المجرى المائي ووجود مصابين في الموقع.

سارعت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين بالفحص سقوط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "9145 ي ع ر" داخل الترعة.

وأسفر الحادث عن إصابة "مصطفى أ. ع"، 45 عامًا، وزوجته "نشوى م. م"، 40 عامًا، وجرى انتشالهما من السيارة والتعامل مع الموقف.

ونقلت سيارات الإسعاف الزوجين المصابين إلى مستشفى الغنايم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.