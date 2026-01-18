إعلان

سياحة وتعليم.. وزير بيئة الهند يبحث التعاون الثقافي في الأقصر (صور)

كتب : مصراوي

07:37 م 18/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزير بيئة الهند يبحث التعاون الثقافي في الأقصر
  • عرض 5 صورة
    وزير بيئة الهند يبحث التعاون الثقافي في الأقصر
  • عرض 5 صورة
    وزير بيئة الهند يبحث التعاون الثقافي في الأقصر
  • عرض 5 صورة
    وزير بيئة الهند يبحث التعاون الثقافي في الأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، كيرتي فاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون البيئة والغابات وتغير المناخ بحكومة الهند، يرافقه السفير سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبراكاش شاودري، المستشار الثقافي للسفارة، وذلك في إطار جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الثقافي والتعليمي المشترك بين البلدين.

تناول اللقاء بحث سُبل تطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما الكامل لعمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والهند، وأهمية العمل على تطويرها بما يسهم في تعزيز التبادل الحضاري بين الشعبين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.

منصة للحوار

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر ترحيب المحافظة بكافة أشكال التعاون مع الجانب الهندي، لا سيما في المجالات الثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى أن الأقصر بما تمتلكه من مقومات تاريخية وحضارية فريدة تمثل منصة هامة لتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الهند الملموس في دعم العلاقات الثنائية مع مصر.

وفي السياق ذاته، أشاد الوفد الهندي بحفاوة الاستقبال داخل المحافظة السياحية، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة وترحيبهم بتعزيز أطر التعاون المشترك، كما أكدوا حرص بلادهم على دعم كافة المبادرات التي تسهم في توطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين وتعميق الشراكة الاستراتيجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كيرتي فاردان سينغ وزير بيئة الهند الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب
حوادث وقضايا

"ولادي سرقوا شقى عمري".. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في فيديو استغاثة طبيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا