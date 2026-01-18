سياحة وتعليم.. وزير بيئة الهند يبحث التعاون الثقافي في الأقصر (صور)

حين تتحول الأم إلى "شاهد ملك".. مفاجآت صادمة في واقعة مقتل عروس المنوفية

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، كيرتي فاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون البيئة والغابات وتغير المناخ بحكومة الهند، يرافقه السفير سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبراكاش شاودري، المستشار الثقافي للسفارة، وذلك في إطار جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الثقافي والتعليمي المشترك بين البلدين.

تناول اللقاء بحث سُبل تطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما الكامل لعمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والهند، وأهمية العمل على تطويرها بما يسهم في تعزيز التبادل الحضاري بين الشعبين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.

منصة للحوار

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر ترحيب المحافظة بكافة أشكال التعاون مع الجانب الهندي، لا سيما في المجالات الثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى أن الأقصر بما تمتلكه من مقومات تاريخية وحضارية فريدة تمثل منصة هامة لتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الهند الملموس في دعم العلاقات الثنائية مع مصر.

وفي السياق ذاته، أشاد الوفد الهندي بحفاوة الاستقبال داخل المحافظة السياحية، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة وترحيبهم بتعزيز أطر التعاون المشترك، كما أكدوا حرص بلادهم على دعم كافة المبادرات التي تسهم في توطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين وتعميق الشراكة الاستراتيجية.