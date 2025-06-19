بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة العملاقة "أوزوريس"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM OSIRIS، والتي تُعد الأضخم في تاريخ الميناء حتى الآن.

ورست السفينة، التي ترفع علم مالطا، على الرصيف 27 بمحطة "تحيا مصر متعددة الأغراض"، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بحمولة إجمالية تبلغ نحو 156,000 طن.

ويتجاوز طول السفينة 366 مترًا، وعرضها 51 مترًا، وبغاطس يصل إلى 16 مترًا، مع قدرة استيعابية تتجاوز 15,000 حاوية نمطية.

يأتي وصول السفينة بعد أقل من أسبوع من استقبال محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية السفينتين العملاقتين MAERSK HONG KONG، وMSC ANNA ما يعكس تصاعد وتيرة الإنجازات الملاحية، وتعاظم جاذبية موانئ الإسكندرية أمام كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية.

وأنهت إدارات الحركة والخدمات البحرية كافة إجراءات الدعم الفني والتشغيلي للسفينة بكفاءة واحترافية عالية، شملت خدمات القطر والإرشاد والتأمين الملاحي.

وفي سياق متصل، شهدت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطًا ملحوظًا، حيث جرى استقبال ومغادرة 33 سفينة، ويجري شحن وتفريغ 43 سفينة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، من بينها 30 سفينة بضائع عامة.

وبلغت كميات البضائع المتداولة قرابة 99 ألف طن، شملت مختلف أنواع البضائع العامة والحاويات، منها 2,185 حاوية، وبلغت نسبة الصادر منها أكثر من 47%.