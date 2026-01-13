رسائل تحذير إيرانية للإسرائيليين: أضواء سماء منتصف الليل ليست نجوما

كتب- محمود الطوخي

قالت القناة 7 العبرية، الثلاثاء، إن كثير من الإسرائيليين تلقوا مجددا رسائل تهديد "غامضة ومريبة" باللغة الإنجليزية، تحذر من "أصوات مرعبة" قادمة من السماء، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات في إيران والحديث عن هجوم أمريكي محتمل.

وجاء في نص الرسالة الأحدث: "سماء منتصف الليل، احذري. مذنبات ليست نجوما. نيازك ليست نيازك، وفجأة أصوات مرعبة..".

وتأتي هذه الموجة بعد رسائل مشابهة وصلت مساء السبت الماضي تقول: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل".

وربط جيل ميسينج، رئيس هيئة الأركان في شركة "تشيك بوينت" للأمن السيبراني، بين هذه الرسائل ومجموعة "حنظلة" الإيرانية، مشيرا إلى أنها تأتي عادة عقب عمليات تسريب تطال مسؤولين (مثل بينيت وبرافرمان).

وأكد ميسينج أن هذه الرسائل جزء من "عمليات التأثير النفسي والوعي"، موضحا أن الأرقام البريطانية التي تظهر للمستلمين هي "أرقام وهمية" لإخفاء الهوية.