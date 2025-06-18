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"الإسكندرية" بطلًا للنسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد.. صور

10:11 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ''الإسكندرية'' بطلًا للنسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد
  • عرض 4 صورة
    ''الإسكندرية'' بطلًا للنسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد
  • عرض 4 صورة
    ''الإسكندرية'' بطلًا للنسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد
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الإسكندرية - محمد البدري:

حقق منتخب الإسكندرية إنجازًا رياضيًا جديدًا، بتتويجه ببطولة النسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد، عقب فوزه المستحق على منتخب القليوبية في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنتيجة 20 - 16.

وشهد اللقاء منافسة قوية وأجواء حماسية، حيث قدم لاعبو الإسكندرية أداءً مميزًا وروحًا قتالية عالية، تمكنوا من خلالها من حسم المباراة لصالحهم بفضل الانضباط التكتيكي والدعم الفني والجماهيري.

وحضر المباراة عدد من الشخصيات البارزة، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، ووكيلة وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف، إلى جانب قيادات الوزارة وعدد من الشخصيات العامة، الذين أشادوا بجودة التنظيم والمستوى الفني للبطولة.

من جهتها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن هذا الإنجاز يعكس الدعم المستمر للرياضة داخل مراكز الشباب، مشيدةً بأداء منتخب الإسكندرية الذي قدم نموذجًا يُحتذى به في الروح الرياضية والالتزام.

وأضافت "الشريف"، أن هذا التتويج يُعد إضافة جديدة لسجل محافظة الإسكندرية الرياضي، وسط تطلعات لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.

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دوري مراكز الشباب لكرة اليد منتخب الإسكندرية لكرة اليد منتخب الإسكندرية يفوز على منتخب القليوبية
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