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مصرع عامل أثناء تطهير بئر داخل مصنع في أسيوط

05:03 م الأربعاء 18 يونيو 2025

إسعاف أرشيفية

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أسيوط- محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء قيامه بأعمال تطهير بئر داخل أحد مصانع أدوات النظافة بالمنطقة الصناعية في عرب العوامر، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بمصرع عامل داخل بئر خلال تنفيذ أعمال تطهير داخل المصنع.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال جثمان العامل ويدعى "محمد. م. س" ويبلغ من العمر 32 عامًا، وأفادت التحريات الأولية أن الوفاة وقعت نتيجة حادث عرضي أثناء تطهير البئر.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصرع عامل أثناء تطهير بئر تطهير بئر داخل مصنع المنطقة الصناعية في عرب العوامر محافظة أسيوط
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