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لهو خطير.. إصابة طفل تسلق برج ضغط عالي بحروق في بني سويف

05:04 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

صعق كهربائي تعبيرية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أُصيب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بحروق متفرقة في أنحاء جسده، إثر تعرضه لصعق كهربائي عقب تسلقه أحد أبراج الضغط العالي بمركز إهناسيا في محافظة بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مستشفى إهناسيا التخصصي، يفيد بوصول الطفل "عمرو. م. ف"، مقيم بقرية منشأة الحج، مصابًا بحروق في اليدين والقدمين والظهر.

وبحسب رواية أسرته، فإن الطفل تعرض للصعق الكهربائي بعد صعوده برج جهد متوسط أثناء لهوه مع أصدقائه، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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صعق كهربائي بني سويف مركز إهناسيا مستشفى إهناسيا التخصصي
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