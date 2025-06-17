بني سويف-حمدي سليمان:

أُصيب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بحروق متفرقة في أنحاء جسده، إثر تعرضه لصعق كهربائي عقب تسلقه أحد أبراج الضغط العالي بمركز إهناسيا في محافظة بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مستشفى إهناسيا التخصصي، يفيد بوصول الطفل "عمرو. م. ف"، مقيم بقرية منشأة الحج، مصابًا بحروق في اليدين والقدمين والظهر.

وبحسب رواية أسرته، فإن الطفل تعرض للصعق الكهربائي بعد صعوده برج جهد متوسط أثناء لهوه مع أصدقائه، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.