إعلان

ضبط مصنع للعصائر المقلدة في بني سويف (صور)

06:45 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط مصنع للعصائر المقلدة
  • عرض 5 صورة
    ضبط مصنع للعصائر المقلدة
  • عرض 5 صورة
    ضبط مصنع للعصائر المقلدة
  • عرض 5 صورة
    ضبط مصنع للعصائر المقلدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت مديرية تموين بني سويف، مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة العصائر المقلدة (المغشوشة)، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت معلومات قد وردت إلى المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين بني سويف، بوجود مصنع عصائر غير مرخص، يستخدم مواد أولية مجهولة المصدر، وألوانًا صناعية غير مصرح بها، فضلًا عن استخدام علامات تجارية غير مسجلة، فوجه بسرعة التحقق من البلاغ.

انتقل فريق من الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين إلى مقر البلاغ، وتبين أن المصنع غير مرخص، ولا يمتلك سجلًا تجاريًا أو علامة تجارية مسجلة، فضلًا عن استخدام عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على محتويات المصنع من أدوات التشغيل، والكراتين، والعبوات المعبأة، والفارغة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصائر مقلدة ضبط مصنع مخالف مباحث التموين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية