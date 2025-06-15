ضبط مصنع للعصائر المقلدة في بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت مديرية تموين بني سويف، مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة العصائر المقلدة (المغشوشة)، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت معلومات قد وردت إلى المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين بني سويف، بوجود مصنع عصائر غير مرخص، يستخدم مواد أولية مجهولة المصدر، وألوانًا صناعية غير مصرح بها، فضلًا عن استخدام علامات تجارية غير مسجلة، فوجه بسرعة التحقق من البلاغ.

انتقل فريق من الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين إلى مقر البلاغ، وتبين أن المصنع غير مرخص، ولا يمتلك سجلًا تجاريًا أو علامة تجارية مسجلة، فضلًا عن استخدام عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على محتويات المصنع من أدوات التشغيل، والكراتين، والعبوات المعبأة، والفارغة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق.