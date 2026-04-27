حذّرت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ العاملين في مجال السمسرة والوساطة العقارية من التأخر في توفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدة أن شهر يوليو 2026 يمثل الموعد النهائي للقيد بالسجل المخصص لمزاولة النشاط.

رئيس الغرفة: القيد ضرورة قانونية لا يمكن تجاهلها

ووجّه المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيد الرسمي، مشددًا على أن الأمر لم يعد اختياريًا بل التزامًا قانونيًا.

عقوبات على المخالفين لممارسة النشاط دون قيد

وأكد أن ممارسة النشاط دون القيد الرسمي يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، موضحًا أن الهدف هو تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف.

ضبط السوق العقاري وحماية المتعاملين

وأشار إلى أن الدولة تستهدف من هذه الإجراءات ضبط السوق العقاري، وضمان الشفافية في المعاملات، وحماية حقوق البائع والمشتري والوسيط على حد سواء.

تسهيلات في إجراءات القيد داخل الغرفة التجارية

وأوضح أنه تم تيسير إجراءات القيد من خلال مكتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل مقر الغرفة التجارية، لتسهيل تقديم الطلبات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

دعوة لسرعة توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة

واختتم رئيس الغرفة تصريحاته بدعوة جميع العاملين في القطاع إلى سرعة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، لضمان استمرار مزاولة النشاط بشكل قانوني يحفظ حقوقهم وحقوق العملاء.