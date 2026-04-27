الغرفة التجارية بكفر الشيخ تحذر: انتهاء مهلة قيد السماسرة يوليو المقبل

كتب : إسلام عمار

02:13 ص 27/04/2026

المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية في كفر

حذّرت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ العاملين في مجال السمسرة والوساطة العقارية من التأخر في توفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدة أن شهر يوليو 2026 يمثل الموعد النهائي للقيد بالسجل المخصص لمزاولة النشاط.

رئيس الغرفة: القيد ضرورة قانونية لا يمكن تجاهلها

ووجّه المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيد الرسمي، مشددًا على أن الأمر لم يعد اختياريًا بل التزامًا قانونيًا.

عقوبات على المخالفين لممارسة النشاط دون قيد

وأكد أن ممارسة النشاط دون القيد الرسمي يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، موضحًا أن الهدف هو تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف.

ضبط السوق العقاري وحماية المتعاملين

وأشار إلى أن الدولة تستهدف من هذه الإجراءات ضبط السوق العقاري، وضمان الشفافية في المعاملات، وحماية حقوق البائع والمشتري والوسيط على حد سواء.

تسهيلات في إجراءات القيد داخل الغرفة التجارية

وأوضح أنه تم تيسير إجراءات القيد من خلال مكتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل مقر الغرفة التجارية، لتسهيل تقديم الطلبات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

دعوة لسرعة توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة

واختتم رئيس الغرفة تصريحاته بدعوة جميع العاملين في القطاع إلى سرعة توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، لضمان استمرار مزاولة النشاط بشكل قانوني يحفظ حقوقهم وحقوق العملاء.

كفر الشيخ الغرفة التجارية بكفر الشيخ السمسرة الوسطاء العقاريين

فيديو قد يعجبك



بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
"كنا في انتظارها".. فرحة بين أصحاب المحال بالفيوم بعد إلغاء مواعيد الغلق
"كنا في انتظارها".. فرحة بين أصحاب المحال بالفيوم بعد إلغاء مواعيد الغلق
"بينهم الشناوي والشحات".. 8 غيابات للأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري
"بينهم الشناوي والشحات".. 8 غيابات للأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري
ترامب: لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق
ترامب: لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق
طقس الاثنين.. الأرصاد: ظهور سحب يُصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
طقس الاثنين.. الأرصاد: ظهور سحب يُصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟