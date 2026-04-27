من الكهوف إلى "قصر البادية".. حكاية تخزين الطعام عند بدو جنوب سيناء (صور)

كتب : رضا السيد

04:00 ص 27/04/2026
    شكل القصر قديمًا
    القصر لتخزين الطعام

ارتبط اسم "القصر" في العصر الحديث بالفخامة والرقي، إلا أنه في البادية قديمًا، خاصة في صحارى جنوب سيناء، كان يحمل معنى مختلفًا، إذ استخدمه البدو للدلالة على مكان مخصص لتخزين الأغذية والأمتعة بهدف حفظها وحمايتها من التلف.

اختيار الموقع بعناية لتجنب السيول

قال رمضان الجبالي، من قبيلة الجبالية بجنوب سيناء، إن البدو قديمًا كانوا يحرصون على بناء “القصر” في مواقع مدروسة بعناية، بعيدًا عن مجاري السيول ومياه الأمطار، لتجنب أي أضرار قد تصيب الحبوب والأغذية المخزنة.

صخور جبلية تتحول إلى مخازن طبيعية

وأوضح "الجبالي" أن البدو كانوا يعتمدون على صخرة كبيرة ذات تجويف واسع داخل الجبل، لتسهيل عملية البناء وتوفير الجهد والوقت، وكانت هذه الصخرة تحافظ على درجة حرارة مستقرة نسبيًا، فتقي المخزون من حرارة الصيف وبرودة الشتاء، لتعمل كـ“ثلاجة طبيعية”.

الاعتماد على الكهوف في بناء القصر

وأضاف "الجبالي" أن سكان البادية قديمًا لم تكن لديهم مواد بناء مثل الأخشاب أو الصاج لصناعة الأسقف، فكانوا يعتمدون على الكهوف الطبيعية، أو ينحتونها داخل الجبال لتكون أساسًا لبناء “القصر”، دون التقيد بقربه أو بعده عن أماكن السكن.

القصر بين الماضي والحاضر

وأكد "الجبالي"، أن "القصر" في العصر الحديث أصبح رمزًا للترف والحراسة والمكانة الاجتماعية، بينما كان في البادية رمزًا للحماية والاعتماد على الذات، حيث خُصص لتخزين الحبوب والتمور، وكان يعكس حالة من الاكتفاء والقدرة على التخزين، سواء في البادية أو في الحضر، مع اختلاف الشكل والوظيفة.

جنوب سيناء حفظ الأغذية الكهوف البدو السيول

