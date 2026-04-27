إعلان

المنوفية تطلق حملة قومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

كتب : أحمد الباهي

03:00 ص 27/04/2026

تحصين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2026 لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمحافظة المنوفية، في إطار خطة شاملة تستهدف حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية بين القطعان.

تغطية شاملة للقرى والمراكز

تستهدف الحملة جميع قرى ومراكز المحافظة، من خلال فرق بيطرية متحركة وثابتة تعمل على مدار اليوم، لضمان وصول اللقاحات إلى أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية، خاصة في المناطق الريفية.

أهمية التحصين الوقائي

تُعد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من أخطر الأمراض الوبائية التي تسبب خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية نتيجة النفوق أو انخفاض الإنتاج، كما أنها تنتشر بسرعة بين الحيوانات، ما يجعل التحصين الدوري ضرورة أساسية.

دعوة للمربين للتعاون

دعت الجهات المعنية جميع المربين وأصحاب الماشية إلى التعاون الكامل مع فرق التحصين، وتسهيل مهامها، والالتزام بالإرشادات الوقائية، بما يضمن نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

أهداف الحملة

تهدف الحملة إلى رفع معدلات التغطية بالتحصين، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، ودعم استقرار الإنتاج الحيواني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

