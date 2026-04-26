حلم الثراء السريع.. استمرار التنقيب عن الذهب في أسوان رغم المخاطر (صور)

كتب : إيهاب عمران

11:03 م 26/04/2026
  • عرض 24 صورة
    صخور بها ذهب
    التنقيب العشوائي عن الذهب (2)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (3)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (4)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (5)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (6)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (7)
    اصحاب كسارات الذهب مع المحافظ
    التنقيب العشوائي عن الذهب (8)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (9)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (10)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (11)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (12)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (13)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (15)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (14)
    التنقيب العشوائي عن الذهب (17)
    الذهب المستخلص من كسارات ادفو
    التنقيب العشوائي عن الذهب (16)
    عرق كوارتز حامل للذهب
    المحافظ يتفقد منطقة كسارات الذهب
    منطقة صناعية لكسارات الذهب
    صخور بها ذهب3

تشهد صحراء أسوان انتشارًا واسعًا لعمليات التنقيب العشوائي عن الذهب، حيث أصبح حلم الثراء السريع دافعًا لعدد كبير من المواطنين، الذين يستعينون بخبرات بعض العاملين، ويستخدمون أجهزة للكشف عن المعادن، إلى جانب إنشاء مئات الطواحين والكسارات لاستخلاص الذهب.

طرق البحث وأدوات بدائية

تتم عمليات التنقيب في مجموعات من 5 إلى 6 أفراد أو أكثر، ينطلقون بسيارات نصف نقل إلى مناطق صحراوية مثل العلاقي أو الصحراء الشرقية على حدود البحر الأحمر، حاملين أجهزة كشف المعادن وكميات من الطعام والمياه تكفي لعدة أيام.
وتعتمد الأجهزة على اكتشاف المعادن القريبة من سطح الأرض، حيث تصدر رنينًا عند رصد أي معدن، قبل أن يبدأ العمال الحفر يدويًا بحثًا عن جزيئات الذهب، والتي تختلف مسمياتها حسب الحجم.

مواقع احتياطية وانتشار عشوائي

يؤكد متخصصون أن هناك نحو 130 موقعًا لاستخراج الذهب في الصحراء الشرقية، بعضها مناجم قديمة أو ذات احتياطي معروف، بينما يعتمد التنقيب العشوائي على ما يُعرف بالرسوبيات الناتجة عن السيول والتحولات الجيولوجية، وغالبًا ما يكون الاكتشاف فيها عن طريق الصدفة.

إنتاج متفاوت ومخاطر متزايدة

تتراوح كميات الذهب المستخرجة يوميًا بطرق غير رسمية بين 30 كيلوجرامًا في المتوسط، وقد تصل في بعض المناطق إلى 100 كيلوجرام، ما ساهم في انتشار أكثر من 200 طاحونة وكسارة بمحافظة أسوان.
لكن هذه الأنشطة ترتبط بمخاطر كبيرة، حيث لقي عشرات الشباب مصرعهم نتيجة العطش أو الضياع أو النزاعات المسلحة على مناطق التنقيب.

معاناة العاملين في الطواحين

يؤكد العاملون وأصحاب الطواحين أن العمل شاق ومحفوف بالمخاطر، مع ضعف الإنتاج وغياب التأمين، مطالبين بتقنين النشاط وتوفير خامات التعدين بشكل منظم، وإنشاء مناطق مخصصة للعمل، بما يضمن سلامتهم واستقرار دخلهم.

إجراءات أمنية ورقابية

في المقابل، تكثف مديرية أمن أسوان حملاتها لملاحقة عمليات التنقيب غير المشروع، وضبط المخالفين، فيما تنفذ المحافظة حملات لإزالة الطواحين غير المرخصة، وتحويل المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

فيديو قد يعجبك



بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
أخبار العقارات

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟
رياضة محلية

طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
الموضة

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟