سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر ببداية التعاملات الصباحية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر، بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 26-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7995 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6995 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6000 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4665 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3330 جنيها.

- سعر أوقية الذهب بلغت 248650 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55960 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4709 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.