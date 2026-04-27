إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:32 ص 27/04/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر ببداية التعاملات الصباحية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر، بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 26-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7995 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6995 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6000 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4665 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3330 جنيها.

- سعر أوقية الذهب بلغت 248650 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55960 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4709 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجوم عرب منتظرين في كأس العالم 2026.. صلاح وحكيمي الأبرز
رياضة عربية وعالمية

نجوم عرب منتظرين في كأس العالم 2026.. صلاح وحكيمي الأبرز
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة ورياح على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة ورياح على هذه المناطق
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟