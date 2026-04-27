أكد موقع أكسيوس، فجر اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران.

وقال أكسيوس: إنه من المتوقع أن يناقش اجتماع ترامب حالة الجمود في المفاوضات مع إيران والخيارات المحتملة.

وأشار إلى أن إيران قدمت مقترحا جديدا لواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية لمرحلة لاحقة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والتي أجريت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تعثرت مع اقتراب الصراع من شهرين، ولم يتضح بعد متى سيتم استئنافها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى بناء على طلب باكستان في انتظار مقترح موحد من طهران.

وتتوسط باكستان بين الجانبين، وقد استضافت في وقت سابق من هذا الشهر وفودا إيرانية وأمريكية، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في أول جولة من المحادثات المباشرة بهدف إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، غير أن تلك المحادثات فشلت بسبب قضية البرنامج النووي الإيراني من بين قضايا أخرى.

وتطالب إيران برفع الحصار البحري الأمريكي على موانئها كشرط للدخول في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس ترامب أن الحصار سوف يستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.