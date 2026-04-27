إعلان

أكسيوس: ترامب سيعقد اجتماعًا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران

كتب : وكالات

04:35 ص 27/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد موقع أكسيوس، فجر اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران.

وقال أكسيوس: إنه من المتوقع أن يناقش اجتماع ترامب حالة الجمود في المفاوضات مع إيران والخيارات المحتملة.

وأشار إلى أن إيران قدمت مقترحا جديدا لواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية لمرحلة لاحقة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والتي أجريت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تعثرت مع اقتراب الصراع من شهرين، ولم يتضح بعد متى سيتم استئنافها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى بناء على طلب باكستان في انتظار مقترح موحد من طهران.

وتتوسط باكستان بين الجانبين، وقد استضافت في وقت سابق من هذا الشهر وفودا إيرانية وأمريكية، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في أول جولة من المحادثات المباشرة بهدف إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، غير أن تلك المحادثات فشلت بسبب قضية البرنامج النووي الإيراني من بين قضايا أخرى.

وتطالب إيران برفع الحصار البحري الأمريكي على موانئها كشرط للدخول في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس ترامب أن الحصار سوف يستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

الرئيس الأمريكي اجتماع ترامب في غرفة العمليات إيران وأمريكا مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ميرنا جميل ومي عمر وغيرهن.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أوروبا
زووم

ميرنا جميل ومي عمر وغيرهن.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في أوروبا
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
من الكهوف إلى "قصر البادية".. حكاية تخزين الطعام عند بدو جنوب سيناء (صور)
أخبار المحافظات

من الكهوف إلى "قصر البادية".. حكاية تخزين الطعام عند بدو جنوب سيناء (صور)
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟