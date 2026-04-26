"قتلوه وخدوا سيلفي مع الجثة".. قرار قضائي عاجل بشأن متهمي جريمة العجمي

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:22 م 26/04/2026
    المتهمين
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق عاطلين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل صديقهما عمدًا والتمثيل بجثته وتصوير الجريمة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، شريف جبر، عمر سليم، وعمر أبو كليلة، وبحضور وكيل النائب العام، وأمانة سر أحمد يوسف حجاج.

سيناريو الجريمة والتحقيقات

كشفت التحقيقات أن الواقعة جاءت بعد سلسلة من الصراعات بين المتهمين والمجني عليه بدأت منذ عام 2018، وتطورت إلى أعمال عنف متبادلة انتهت بالجريمة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على المجني عليه بسلاح أبيض، وقاما بالتمثيل بجثته وتصوير الواقعة، في مشهد وصفته التحقيقات بالبالغ العنف، قبل أن يفرّا من موقع الحادث.

خلفية الصراع

وأشارت التحقيقات إلى أن الخلافات بين الطرفين تعود لسنوات، تضمنت وقائع سابقة أدت إلى أحكام بالسجن وإصابات خطيرة، ما دفع المتهمين – وفق ما ورد في أوراق القضية – إلى التخطيط للانتقام النهائي.

ضبط المتهمين وإجراءات التحقيق

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت إلى موقع الحادث، حيث جرى مناظرة الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت الجريمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقهما إلى المفتي.

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟