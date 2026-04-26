قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق عاطلين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل صديقهما عمدًا والتمثيل بجثته وتصوير الجريمة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، شريف جبر، عمر سليم، وعمر أبو كليلة، وبحضور وكيل النائب العام، وأمانة سر أحمد يوسف حجاج.

سيناريو الجريمة والتحقيقات

كشفت التحقيقات أن الواقعة جاءت بعد سلسلة من الصراعات بين المتهمين والمجني عليه بدأت منذ عام 2018، وتطورت إلى أعمال عنف متبادلة انتهت بالجريمة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على المجني عليه بسلاح أبيض، وقاما بالتمثيل بجثته وتصوير الواقعة، في مشهد وصفته التحقيقات بالبالغ العنف، قبل أن يفرّا من موقع الحادث.

خلفية الصراع

وأشارت التحقيقات إلى أن الخلافات بين الطرفين تعود لسنوات، تضمنت وقائع سابقة أدت إلى أحكام بالسجن وإصابات خطيرة، ما دفع المتهمين – وفق ما ورد في أوراق القضية – إلى التخطيط للانتقام النهائي.

ضبط المتهمين وإجراءات التحقيق

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت إلى موقع الحادث، حيث جرى مناظرة الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقهما إلى المفتي.