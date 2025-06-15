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لجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد تتزين بأعلام مصر- صور

09:03 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد
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    امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

زُينت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، بأعلام مصر، اليوم الأحد، في أول أيام أداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وانتشرت قوات مديرية أمن بورسعيد بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في كافة أحياء المحافظة لتأمين العملية الامتحانية، في الوقت الذي انتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات لضمان وصول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بكل سهولة ويُسر.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في بورسعيد 6451 طالب وطالبة موزعين على 18 لجنة أساسية على مستوى المحافظة.

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