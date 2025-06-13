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إصابة شخصين بعد سقوط حمولة "تبن" من سيارة بالمنوفية

08:24 م الجمعة 13 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سقوط حمولة تبن من سيارة بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    سقوط حمولة تبن من سيارة بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    سقوط حمولة تبن من سيارة بالمنوفية
  • عرض 5 صورة
    سقوط حمولة تبن من سيارة بالمنوفية
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المنوفية- أحمد الباهي:

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية العطف بمركز الباجور في المنوفية، اليوم الجمعة، حادثًا مفاجئًا إثر سقوط حمولة من "التبن" من سيارة نصف نقل على سيارة ملاكى كانت تسير بجوارها.

انتقل محمد عزت، نائب رئيس المركز لشؤون القرى، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل تحمل لوحات (ر.ب.ع- 7521)، وسقوط حمولتها على سيارة ملاكي تحمل لوحات (م.د.ع- 2675) أعلى كوبري العطف.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي العلاج.

وتمكن رجال المرور من إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق بشكل طبيعي.

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سقوط حمولة سيارة الباجور أمن المنوفية
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