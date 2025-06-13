100% لـ 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية، الخميس، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث تصدّر ثلاثة طلاب قائمة المتفوقين بعد حصولهم على الدرجة النهائية بنسبة 100%.

وجاء في المركز الأول كل من:

- حازم أسامة بخيت سيد من معهد الكوثر النموذجي، وجنى رضا فكري عبد المعتمد من معهد نور الإسلام النموذجي، وملك أحمد ربيع كامل من معهد عمر بن الخطاب النموذجي، وذلك بعد حصولهم على مجموع 900 درجة.

وفي المركز الثاني، حلت الطالبة رهف علي محمد علي من معهد نور الإسلام النموذجي بمجموع 899 درجة بنسبة 99.9%، تلتها في المركز الثالث مريم عبد الباري محمد عبد الباري من معهد عمر بن الخطاب النموذجي بمجموع 898 درجة بنسبة 99.8%.

أما المركز الرابع، فشهد تكرارًا بين خمسة طلاب وطالبات حصلوا على 896 درجة بنسبة 99.6%، وهم: فرح ياسر صلاح عبد النعيم،

سلمى أسامة محمود عبد النعيم (معهد نور الإسلام النموذجي)، وريماس مصطفى همام أحمد (معهد الكوثر النموذجي)، والزهراء محمد جمال عبد الرحمن (معهد عمر بن الخطاب النموذجي).

وقدمت المنطقة الأزهرية التهنئة للطلاب وأسرهم، مشيدة بالجهود المبذولة من المعلمين والمعاهد التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.