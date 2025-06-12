بالأسماء.. 10 مصابين في حادث مروع على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الخميس، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي وتحديداً أمام مدخل قرية أم القمص التابعة لمركز ملوي.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص وهم: حمزة عيسى فهمي، 3 أعوام، هناء بدوي مشرف 18 عاما، رجب زكريا محمد، 38 عاما، فاطمة شعراوي صابر، 18 عاما، إيمان صالح ساكي 17 عاما، هاجر محمد هاشم ، 17 عاما، أحمد محمد عبد الرازق، 35 عاما، سهيلة أحمد عبد الهادي، 18 عاما، إسراء محمد عبد الواحد، 18 عاما، سميه كمال عبد الحميد، 18 عاما،، جميعهم مقيمين مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.