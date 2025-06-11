بالأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024 – 2025.

وحصلت على المركز الأول الطالبة آية أحمد عبد الله عبد الرازق، بمعهد طور سيناء الابتدائي، بنسبة 100%، والمركز الثاني الطالبة ريتاج رائد فتحي عبد ربه، بمعهد طور سيناء الابتدائي، بنسبة 99,8%، وحصل المركز الثالث الطالب محمد بشير جبر محمد، بمعهد طور سيناء الابتدائي النموذجي، بنسبة 99,7%، والثالث مكرر الطالبة رقية محمد متولي إبراهيم، بمعهد طور سيناء الابتدائي النموذجي، والطالبة رويدا هشام عبد الإله أحمد، بمعهد طور سيناء الابتدائي النموذجي.

وحصل على المركز الرابع الطالب محمود خالد علي محمود، بمعهد طور سيناء الابتدائي النموذجي، بنسبة 99,6%، وحصلت على المركز الخامس الطالبة رحمة محمد فريد رفاعي، بمعهد طور سيناء الابتدائي النموذجي، بنسبة 99,5%.

بينما حصلت على المركز السادس الطالبة رضوه علي جابر، بمعهد طور سيناء الابتدائي، بمجموع 99,4%، وحصلت الطالبة فاطمة فودة جمال محمد، بمعهد طور سيناء الابتدائي النموذجي على المركز السابع بنسبة 99,3%، وحصلت الطالبة رودينا عمر كمال محمد، بمعهد طور سيناء الابتدائي على المركز السابع بنسبة 99,2%.

وكان قد اعتمد الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة 89.41%.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الابتدائية لهذا العام بلغ 562 طالبًا وطالبة جميعهم مبصرين، حضر الامتحانات 557 طالبًا وطالبة، وتخلف عن الامتحانات 5 طلاب فقط، وبلغ عدد الناجحين 498 طالبًا وطالبة، و59 طالبًا وطالبة لهم الحق في امتحانات الدور الثاني.

وقدم رئيس الإدارة التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة، مشيدًا بجهود المعلمين، ورؤساء المعاهد، واللجان الفنية وأعمال الكنترول، مؤكدًا أن النتائج تعكس التزام الجميع وتفانيهم في أداء العمل.







