عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، لوضع اللمسات النهائية لاختبارات الشهر، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المدارس.

وبحسب بيان، جاء الاجتماع بحضور محمد فايز وكيل المديرية، وسهير عبد الرحمن وكيلة المديرية، كما تضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لضمان خروج الاختبارات بالشكل الأمثل الذي يضمن جودة الاختبارات الشهرية.

وأصدر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة توجيهات حاسمة بشأن اختبارات الشهر تضمنت الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، ووضع أسئلة تقيس الفهم الحقيقي وليس الحفظ فقط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، والالتزام التام بمواعيد الاختبارات دون أي تأخير، ومنع أي مظاهر للغش داخل اللجان والتأكيد على الانضباط الكامل، ومتابعة أعمال التصحيح أولًا بأول لضمان سرعة إعلان النتائج بدقة وشفافية.

ووجه " عطية" تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ سياسات ترشيد الكهرباء، مشدداً على ضرورة الغلق الفوري لجميع مصادر الإضاءة والأجهزة غير المستخدمة، و تشغيل الأجهزة الكهربائية يكون في أضيق الحدود، مع الاعتماد بشكل أكبر على الإضاءة الطبيعية داخل الفصول، وتكليف مسؤول مباشر بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الترشيد يوميًا، وإعداد تقارير دورية عن معدلات الاستهلاك.

ونبه وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة على تكثيف الجولات الميدانية داخل المدارس خلال فترة الاختبارات، والتأكد من نظافة المدارس وتجهيز اللجان بالشكل اللائق. ومتابعة حضور الطلاب والتأكيد على عدم غيابهم خلال فترة التقييم. وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور لضمان استقرار العملية التعليمية. وسرعة التعامل مع أي معوقات ميدانية فور ظهورها.

وأكد " عطية " أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط والالتزام، وأن النجاح لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والمتابعة المستمرة داخل كل مدرسة وكل فصل.