وزير التعليم يوجه بحصر دقيق للطلاب الجدد وحل استيعاب الأعداد المتزايدة

كتب : أحمد الجندي

04:20 م 25/03/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد حصر دقيق لأعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسى المقبل، إلى جانب مراجعة الأعداد الحالية والمتوقعة للعامين الحالى والقادم، مع إعداد دراسة شاملة تتضمن سيناريوهات وحلول عملية لاستيعاب هذه الأعداد بكفاءة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده، مع الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ووكلاء المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، والوقوف على التحديات الميدانية، وبحث سبل الارتقاء بجودة التعليم داخل مدارس العاصمة.

وزير التعليم يوجه بمواصلة دهانات الفصول من الداخل والصيانات المستمرة للديسكات


وشدد " عبد اللطيف" على أهمية رفع كفاءة البيئة المدرسية، موجّهًا بمواصلة دهانات الفصول من الداخل، والصيانات المستمرة للديسكات مع التأكيد على الحفاظ على نظافة وجاهزية الفصول الدراسية، والالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى بمنتهى الحسم، بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وزير التعليم يشدد علي تفعيل درجات أعمال السنة وربطها بنسبة الحضور والغياب

ووجه وزير التربية والتعليم بعدد من التعليمات الحاسمة التي تستهدف تحقيق مصلحة الطالب وتعزيز البيئة التعليمية، حيث أكد الوزير أهمية انتظام حضور الطلاب إلى المدارس، مشددًا على تفعيل درجات أعمال السنة وربطها بنسبة الحضور والغياب، بما يحقق الانضباط ويعود بالنفع المباشر على مستوى تحصيل الطلاب، موجها أيضا كذلك بأهمية الاهتمام بتدريس مادة التربية الدينية، وفي إطار الحرص على الارتقاء بجودة العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس.

