تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بمد تعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 مارس.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أنها عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية صادرة عن الوزارة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن مد تعليق الدراسة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم الاعتماد على الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصادرها الرسمية.

وأشار إلى أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على المعلومات الصحيحة.