حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات شهر أبريل 2026 والاكتفاء باختبارات شهر مارس فقط.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه المعلومات غير دقيقة تمامًا ولا ترتكز على أي قرار رسمي صادر عن الوزارة.

وأوضح المصدر، أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات بإلغاء امتحانات شهر أبريل، مؤكدًا أن منظومة التقييم المعتمدة لهذا العام الدراسي مستمرة دون أي تعديل.

وشدد المصدر على ضرورة تحري الدقة عند تداول المعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية، داعيًا أولياء الأمور والطلاب للاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .