أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك توجهاً وزارياً ثابتاً لتعزيز التواصل مع الميدان التعليمي، مؤكداً حرص الوزير على الاجتماع المستمر بقيادات التعليم في كافة المحافظات لضمان انضباط العملية التعليمية.

تكامل الأدوار داخل المنظومة

وفي مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، قال شادي زلطة، إن جميع القيادات التعليمية يمثلون حجر الزاوية وشركاء حقيقيين في تنفيذ السياسات التي تتبناها الوزارة لتطوير المنظومة."

خارطة طريق لإنهاء "الفترات المسائية"

وعن ملف الكثافات الطلابية والجدول المدرسي، أضاف المتحدث باسم الوزارة ، أن الدولة وضعت جدولاً زمنياً ينتهي بحلول عام 2027 لإلغاء نظام الفترات المسائية في المدارس تماماً، مشيراً إلى وجود خطط مدروسة وجهود حثيثة تجري على قدم وساق لإنجاز هذا الملف.

إحصاءات دقيقة لاستيعاب الطلاب

وفي سياق المتطلبات التنفيذية لهذا المخطط، تابع زلطة قائلاً:"الوزير وجه بضرورة إعداد قاعدة بيانات وإحصاء دقيق لعدد الطلاب المقيدين بالفترات المسائية، بهدف وضع آليات لاستيعابهم ضمن المدارس الصباحية فقط، وصولاً إلى الإلغاء الكلي لهذا النظام في الموعد المحدد."

تطوير البنية التحتية التعليمية

وحول جودة البيئة الصفية خلال العام الدراسي المقبل، أكمل شادي زلطة تصريحاته موضحاً أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة للتوسع في المنشآت التعليمية، سواء عبر بناء مدارس جديدة أو رفع كفاءة المدارس القائمة، وذلك لضمان عدم تجاوز كثافة الطلاب في الفصل الواحد حاجز الـ 50 طالباً.