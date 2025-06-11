1.7 مليون جنيه غرامات.. إغلاق 48 محلًا خلال أسبوع في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 48 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 816 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه جرى التحفظ على 6 آلاف و969 حالة إشغال متنوع و171 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و719 ألف جنيه خلال أسبوع.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.