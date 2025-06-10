إعلان

3 مصابين في مشاجرة مسلحة بين عائلتين شمالي قنا

07:58 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا – عبد الرحمن القرشي:


أُصيب ثلاثة أشخاص بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع مشاجرة عنيفة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة كل من "م. ن"، و"ع. ب"، و"خ. ع"، خلال مشاجرة نشبت بين طرفين من قريتي أبودياب شرق والحجيرات، نتيجة خلافات لم تُكشف تفاصيلها بعد.


تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بالتزامن مع تكثيف الأجهزة الأمنية تواجدها في محيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة قنا طلقات نارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان