3 مصابين في مشاجرة مسلحة بين عائلتين شمالي قنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:



أُصيب ثلاثة أشخاص بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع مشاجرة عنيفة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة كل من "م. ن"، و"ع. ب"، و"خ. ع"، خلال مشاجرة نشبت بين طرفين من قريتي أبودياب شرق والحجيرات، نتيجة خلافات لم تُكشف تفاصيلها بعد.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بالتزامن مع تكثيف الأجهزة الأمنية تواجدها في محيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.







