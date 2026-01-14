مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد التاسع من مجلة "ذاكرة العرب"

أصدرت مكتبة الإسكندرية من خلال مركزها لدراسات الحضارة الإسلامية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، العدد التاسع من مجلة "ذاكرة العرب"، متضمنًا ملفًّا خاصًّا يُسلط الضوء على تراث الحضارة الإسلامية في جزر غرب البحر المتوسط.

ويتضمن العدد مجموعة من البحوث العلمية التي قُدِّمت في إطار فعاليات المؤتمر الدولي "جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط (التأثير والتأثر)"، والذي استضافته مكتبة الإسكندرية يومي 18 و19 أكتوبر 2023، بتنظيم مشترك بين مركز دراسات الحضارة الإسلامية، ومركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط.

ويستعرض العدد أبرز ملامح التأثيرات الحضارية المتبادلة بين الحضارة الإسلامية وجزر المتوسط الغربية، من خلال دراسات تناولت جزيرة صقلية كما وردت في كتابات الرحالة والجغرافيين المسلمين، ودور مدينة مسيني الصقلية في العصر الوسيط، إلى جانب تجليات التراث الحضاري في شعر ابن حمديس الصقلي.

كما يتضمن العدد أبحاثًا حول الأثر الحضاري للموارد المائية في جزيرة ميورقة الأندلسية، ودراسة فنية لعدد من نماذج الحلي التقليدية بالجزيرة، إضافة إلى بحث حول كتاب أرشميدس في المسبع واستقباله من قِبل مهندسي الحضارة الإسلامية، فضلًا عن دراسة تأثير فنون مصر والشام في العصر المملوكي على فنون البندقية، مع التركيز على التحف الزجاجية، إلى جانب تحليل التأثيرات الفنية الإسلامية على عمائر النورمان في صقلية.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهودها، المستمرة في توثيق التراث العربي والإسلامي، وتعزيز الحوار الحضاري عبر استكشاف التفاعلات الثقافية في حوض المتوسط.