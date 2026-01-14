إعلان

عضلة قلبها توقفت.. وفاة مفاجئة لطالبة داخل لجنة امتحان بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

03:32 م 14/01/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

شهدت لجنة مدرسة الحسين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفاة طالبة بالصف الأول الإعدادي بشكل مفاجئ أثناء دخولها اللجنة لأداء امتحانها.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وغرفة عمليات الامتحانات بإدارة بيلا التعليمية وصول الطالبة حبيبة إبراهيم أحمد، 13 عامًا، طالبة بالصف الأول الإعدادي، وتقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بيلا المركزي، جراء توقف في عضلة القلب ولفظت أنفاسها الأخيرة لدى وصولها المستشفى.

وكشف مصدر بإدارة بيلا التعليمية لـ"مصراوي" عن الطالبة المتوفية كانت توجهت إلى لجنة مدرسة الحسين للتعليم الأساسي التابعة للإدارة لأداء امتحانها في مادة العلوم، وأثناء دخولها اللجنة سقطت مغشية عليها بشكل مفاجئ.

وقال المصدر، إنه جرى نقل الطالبة إلى مستشفى بيلا المركزي وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة أطباء المستشفى تبين وفاتها إثر إصابتها بتوقف مفاجئ في عضلة القلب ووفق ذلك جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وفاة الطالبة.

إدارة بيلا التعليمية وفاة طالبة لجنة امتحان كفر الشيخ

