وزير البترول يعزي أسرة شهيد العاشر من رمضان في الدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:



قدّم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم، واجب العزاء لأسرة السائق خالد محمد شوقي عبد العال، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة بعزبة مبارك التابعة لقرية المصادرة، مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.



وكان في استقبال الوزير نجل الفقيد وشقيقه وعدد من أفراد الأسرة وأهالي القرية، الذين أعربوا عن امتنانهم لحضور الوزير وتقديمه العزاء شخصيًا. وأشاد الوزير بتضحية الراحل، مؤكدًا أنه مثّل نموذجًا نادرًا للبطولة والإيثار، متعهدًا بتوفير أوجه الدعم كافة لأسرته.



وفي بيان رسمي، نعت وزارة البترول والثروة المعدنية، والعاملون بالقطاع، السائق خالد شوقي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصاباته جراء حريق نشب في شاحنة وقود بمدينة العاشر من رمضان. وأوضحت الوزارة أن الراحل أظهر شجاعة نادرة حين قاد المركبة المشتعلة لإبعادها عن محطة الوقود، مانعًا بذلك كارثة إنسانية محققة، الأمر الذي أسهم في إنقاذ حياة زملائه والمواطنين بالموقع.



وأكد البيان أن تضحيات خالد شوقي ستظل علامة مضيئة في سجل رجال قطاع البترول المصري، مشيرة إلى أن ما أبداه من شجاعة وإخلاص سيبقى محل فخر واعتزاز دائم. واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء للفقيد بالرحمة، ولأسرته بالصبر والسلوان.



ويُذكر أن الفقيد، ابن عزبة مبارك التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، توفي أمس الأحد متأثرًا بإصاباته الخطيرة أثناء محاولته إبعاد شاحنة محملة بالوقود اشتعلت فيها النيران، سعيًا منه لتفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة في محيط المحطة بمدينة العاشر من رمضان.









