محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

المنوفية- أحمد الباهي:

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2025، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذة نهى حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، سيد شعبان رئيس حي غرب.

وشملت الجولة تفقد لجان الامتحانات بمدارس المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة بنات والتي تضم 14 لجنة بـ267 طالبة والمساعي القديمة بنات 14 لجنة بـ 288 طالبة بنطاق حي غرب شبين الكوم، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وحرص المحافظ على التسجيل في دفتر الزيارات ومتابعة انتظام اللجان والاطمئنان من الطلاب علي مستوي سهولة الأسئلة والتأكد من توفير المناخ الملائم لسير الامتحانات والالتزام بالضوابط والتوجيهات المنظمة لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر حرصًا، على مصلحة أبنائنا الطلاب، وخلال تفقده وفى لفتة إنسانية وزع محافظ المنوفية بونات مواد غذائية مجانية على عمال المدارس دعمًا لهم.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تجهيز 400 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألف و 12 طالب وطالبة بمشاركة 14 ألف و 112 (رئيس لجنة - مراقب أول- مراقب - ملاحظ - إداري) بجميع لجان الإدارات، مؤكداً على أن هناك متابعة يومية لكافة اللجان على مستوى المحافظة لمتابعة سير العملية الإمتحانية وتذليل العقبات واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، علي ضرورة المتابعة اليومية لسير الامتحانات والرصد الفوري لأية معوقات بما لا يعرقل المنظومة التعليمية طوال فترة انعقاد الامتحانات، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.