لماذا يرتدي ماكرون نظارة شمسية أثناء حديثه في دافوس؟

كتب : مصراوي

08:52 م 20/01/2026

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا

كتب- محمد جعفر:
خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلقاء كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في دافوس بسويسرا، مرتدياً نظارة شمسية زرقاء عاكسة على طراز الطيارين أثناء خطابه، وقد ارتدى ماكرون هذه النظارات لأول مرة الأسبوع الماضي في اجتماعات في باريس.
قد يكون اختياره للنظارات مرتبطًا بمشكلة كانت واضحة في خطاب سابق بمناسبة رأس السنة الجديدة للجيش الفرنسي في 15 يناير، حيث ظهرت عينه حمراء المتهيجة وظاهرة بشكل كامل، فيما تجاهل ماكرون المشكلة وأدى واجباته المعتادة.
قال ماكرون للجنود أثناء خطابه في رأس السنة: "يجب أن أطلب منكم أن تعذروني على المظهر غير اللائق لعيني"، مضيفًا: "إنه أمرٌ غير مؤذٍ على الإطلاق، اعتبروه مجرد إشارة غير مقصودة إلى عبارة "عين النمر" لبدء العام، بالنسبة لمن يفهمون هذه الإشارة، فهي علامة على العزيمة، وهي عزيمة لا تلين".

