من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

كتبت- شيماء مرسي

07:00 م 20/01/2026
خطفت المطربة نانسي عجرم الأنظار بإطلالتها الجذابة خلال حضورها حفل Joy Awards 2026 في دورته السادسة بالرياض.

تفاصيل الإطلالة

وأطلت نانسي بفستان طويل باللون الموف "كت" مصنوع من قماش الحرير يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت نانسي أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

وزينت نانسي إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.

سعر حقيبة نانسي عجرم

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة جدا مصنوعة من النحاس المطلي بالذهب اللامع ومزينة بالكريستال، أضفت لمسة من الفخامة على الإطلالة بالرغم من صغر حجمها.

وبعد البحث وجدنا أن الحقيبة من العلامة التجارية "روسانتيكا" ويصل سعرها 650.00 دولار أسترالي أي ما يعادل 20670 ألف جنيه مصري.

حقيبة نانسي عجرم انسي عجرم عر حقيبة نانسي عجرم

