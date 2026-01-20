تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنوب الجيزة برفض الاستئناف المقدم من زوج الإعلامية أميرة شنب، على قرار إلزامه بسداد تعويض قدره 3 ملايين جنيه لصالح أسرة الضحية في واقعة عقر كلب المتهم لجاره "محمد محب الماوي" ما تسبب في وفاته.

وكانت أرملة محمد المأوي، الذي لقى مصرعه متأثرًا بإصابته جراء عقر كلب مملوك لزوج المذيعة أميرة شنب داخل أحد الكمبوندات السكنية الخاصة بمنطقة أكتوبر، قد أقامت دعوى تعويض ضده.

وجاء ذلك بعد تأييد محكمة النقض حكم حبس المتهم لمدة 6 أشهر، في القضية ذاتها، وخروجه عقب قضاء مدة العقوبة.

وفي 11 إبريل من عام 2023، توفي محمد محب ماوى، جراء إصابته بجرح تهتكي في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار، وفشلت كل محاولات التدخل الجراحي في إسعافه، جراء عقره بالكلب.

