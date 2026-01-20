إعلان

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين

كتب : معتز عباس

07:46 م 20/01/2026
تصوير / نادر نبيل:

حضر عدد من نجوم الفن، عزاء شقيق الفنانة شيرين، والمقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، والنجمة ميرفت أمين، والفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم واجب العزاء والمواساة لأسرة الراحل.

يذكر أن عماد محمد السيد عزام، شقيق الفنانة شيرين، توفي يوم السبت الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن.

دنيا وإيمي سمير غانم تقدمان واجب العزاء في شقيق الفنانة شيرين.. صور

رمضان 2026.. "إم بي سي شاهد" تكشف عن الإعلان الأول لمسلسل "إفراج"

