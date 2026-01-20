للقضاء على الفساد.. محافظ أسيوط: "الرقمنة" ضرورة وليست خيارًا (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، التزام المحافظة التام بدعم مسار التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وذلك خلال مشاركته في الجلسة التفاعلية التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت عنوان "استراتيجية وجهود الدولة المصرية للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي"، بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

حضور موسع

شهدت الجلسة حضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشؤون المكتب الفني، إلى جانب وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

كما شارك وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مديري المشروعات وخبراء التطوير المؤسسي، وممثلي شركات عاملة في مجالات الرقمنة، فضلًا عن مديري إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية والكيانات الشبابية بالمحافظة.

ضرورة حتمية

استهل اللقاء بعزف السلام الوطني، أعقبته كلمة للمحافظ أكد فيها أن هذه الجلسة تعكس التحول الجوهري الذي تشهده الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة الذكية" القائمة على الإدارة الرشيدة والحوكمة.

وشدد أبو النصر على أن التطوير المؤسسي الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية تستهدف إعادة هندسة الإجراءات لتبسيط الخدمات، وتقليص زمن الأداء، والقضاء على مظاهر الروتين والتعقيد والفساد الإداري.

خطوات ملموسة

وأوضح المحافظ أن أسيوط حققت خطوات ملموسة في مسار الرقمنة، أبرزها تطوير المراكز التكنولوجية ومجمعات الخدمات الموحدة لتصبح نقاط اتصال حضارية وسريعة، مما يعزز الربط الشبكي والتكامل المؤسسي لدعم اتخاذ القرار القائم على بيانات دقيقة.

ونوه إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة رئيسية لدعم التخطيط والرقابة، مؤكدًا سعي المحافظة لتوظيف تقنياته في التخطيط العمراني، وتوجيه الاستثمارات، وتحسين منظومات النظافة والمرور، مستندين إلى الثقل العلمي لجامعة أسيوط وجامعتي أسيوط الأهلية والتكنولوجية.

أمن سيبراني

ومن جانبها، نقلت المهندسة غادة لبيب تحيات وزير الاتصالات، مشيدة بتعاون محافظ أسيوط. وأكدت لبيب أهمية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في بناء مجتمع رقمي آمن ومنتج.

واستعرضت خلال الجلسة المستهدفات الرقمية للدولة، وجهود الوزارة لتطويع التكنولوجيا لخدمة التنمية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين.

جولة ميدانية

وعقب انتهاء الجلسة، أجرى المحافظ ونائب وزير الاتصالات جولة تفقدية شملت مركز التدريب على علوم الحاسب، والمركز التكنولوجي، وإدارة أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية المتاحة، وفتح حوار مباشر مع العاملين للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل.