إعلان

للقضاء على الفساد.. محافظ أسيوط: "الرقمنة" ضرورة وليست خيارًا (صور)

كتب : مصراوي

06:56 م 20/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (6)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (3)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (2)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (4)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (7)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (8)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (13)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (10)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (14)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (17)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (15)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (22)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (24)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (25)
  • عرض 16 صورة
    محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يشهدان جلسة تفاعلية حول استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي (26)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، التزام المحافظة التام بدعم مسار التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وذلك خلال مشاركته في الجلسة التفاعلية التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت عنوان "استراتيجية وجهود الدولة المصرية للتطوير المؤسسي والرقمنة والذكاء الاصطناعي"، بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

حضور موسع

شهدت الجلسة حضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشؤون المكتب الفني، إلى جانب وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

كما شارك وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مديري المشروعات وخبراء التطوير المؤسسي، وممثلي شركات عاملة في مجالات الرقمنة، فضلًا عن مديري إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية والكيانات الشبابية بالمحافظة.

ضرورة حتمية

استهل اللقاء بعزف السلام الوطني، أعقبته كلمة للمحافظ أكد فيها أن هذه الجلسة تعكس التحول الجوهري الذي تشهده الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة الذكية" القائمة على الإدارة الرشيدة والحوكمة.

وشدد أبو النصر على أن التطوير المؤسسي الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية تستهدف إعادة هندسة الإجراءات لتبسيط الخدمات، وتقليص زمن الأداء، والقضاء على مظاهر الروتين والتعقيد والفساد الإداري.

خطوات ملموسة

وأوضح المحافظ أن أسيوط حققت خطوات ملموسة في مسار الرقمنة، أبرزها تطوير المراكز التكنولوجية ومجمعات الخدمات الموحدة لتصبح نقاط اتصال حضارية وسريعة، مما يعزز الربط الشبكي والتكامل المؤسسي لدعم اتخاذ القرار القائم على بيانات دقيقة.

ونوه إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة رئيسية لدعم التخطيط والرقابة، مؤكدًا سعي المحافظة لتوظيف تقنياته في التخطيط العمراني، وتوجيه الاستثمارات، وتحسين منظومات النظافة والمرور، مستندين إلى الثقل العلمي لجامعة أسيوط وجامعتي أسيوط الأهلية والتكنولوجية.

أمن سيبراني

ومن جانبها، نقلت المهندسة غادة لبيب تحيات وزير الاتصالات، مشيدة بتعاون محافظ أسيوط. وأكدت لبيب أهمية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في بناء مجتمع رقمي آمن ومنتج.
واستعرضت خلال الجلسة المستهدفات الرقمية للدولة، وجهود الوزارة لتطويع التكنولوجيا لخدمة التنمية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين.

جولة ميدانية

وعقب انتهاء الجلسة، أجرى المحافظ ونائب وزير الاتصالات جولة تفقدية شملت مركز التدريب على علوم الحاسب، والمركز التكنولوجي، وإدارة أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية المتاحة، وفتح حوار مباشر مع العاملين للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسيوط هشام أبو النصر الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
رياضة عربية وعالمية

شرط قبل التوقيع و4 ملايين يورو.. انفراجة في انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
185 جنيها مكاسب خلال يومين.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق قمم تاريخية
اقتصاد

185 جنيها مكاسب خلال يومين.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق قمم تاريخية
من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج